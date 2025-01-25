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Генменеджер «Каролины»: «Рантанен – один из ведущих силовых форвардов. Мы хотели приобрести элитного мастера – он пойдет для нашей системы»

Эрик Тулски прокомментировал переход Микко Рантанена в «Каролину».

В результате трехстороннего обмена, в котором также принял участие «Чикаго» и «Колорадо», «Харрикейнс» выменяли нападающих Микко Рантанена и Тэйлора Холла.

«Микко – один из ведущих силовых форвардов в хоккее.

Не секрет, что мы хотели приобрести элитного мастера для нашей команды, и Рантанен – тот хоккеист, который подойдет как и для нашей системы, так и для атмосферы раздевалке.

Кроме того, мы получили Тэйлора, который добавит нам еще больше мастерства и усилит атаку», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМикко Рантанен
logoКаролина
logoНХЛ
logoЭрик Тулски
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