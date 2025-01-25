Генменеджер «Каролины»: «Рантанен – один из ведущих силовых форвардов. Мы хотели приобрести элитного мастера – он пойдет для нашей системы»
Эрик Тулски прокомментировал переход Микко Рантанена в «Каролину».
В результате трехстороннего обмена, в котором также принял участие «Чикаго» и «Колорадо», «Харрикейнс» выменяли нападающих Микко Рантанена и Тэйлора Холла.
«Микко – один из ведущих силовых форвардов в хоккее.
Не секрет, что мы хотели приобрести элитного мастера для нашей команды, и Рантанен – тот хоккеист, который подойдет как и для нашей системы, так и для атмосферы раздевалке.
Кроме того, мы получили Тэйлора, который добавит нам еще больше мастерства и усилит атаку», – сказал генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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