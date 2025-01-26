Карлссон, Спецца и Хитли вошли в 1-ю сборную «Оттавы» за 25 лет, Брэди Ткачак, Госса, Стоун и Хара – во 2-ю

Эрик Карлссон, Брэди Ткачак и Мариан Госса вошли в символические сборные «Оттавы».

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

Первая команда «Оттавы»

Нападающие: Даниэль Альфредссон , Дэни Хитли , Джейсон Спецца ;

Защитники: Эрик Карлссон , Уэйд Редден;

Вратарь: Крэйг Андерсон.

Вторая команда «Оттавы»

Нападающие : Мариан Госса, Марк Стоун, Брэди Ткачак;

Защитники : Здено Хара, Крис Филлипс;

Вратарь : Патрик Лалим.

Примечание : в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.