Карлссон, Спецца и Хитли вошли в 1-ю сборную «Оттавы» за 25 лет, Брэди Ткачак, Госса, Стоун и Хара – во 2-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.
Первая команда «Оттавы»
Нападающие: Даниэль Альфредссон, Дэни Хитли, Джейсон Спецца;
Защитники: Эрик Карлссон, Уэйд Редден;
Вратарь: Крэйг Андерсон.
Вторая команда «Оттавы»
Нападающие: Мариан Госса, Марк Стоун, Брэди Ткачак;
Защитники: Здено Хара, Крис Филлипс;
Вратарь: Патрик Лалим.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
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