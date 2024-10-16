1-й номер драфта НХЛ Слафковски о словацком хоккее: «Могу наговорить столько дерьма – все решают знакомства. Нужны профессионалы. Не было бы у нас медали ОИ в сильнейших составах»

Юрай Слафковски раскритиковал ситуацию в словацком хоккее.

«Я могу сейчас наговорить столько дерьма о Словакии и хотел бы это изменить.

Некоторые вещи в нашей федерации должны измениться, чтобы мы снова могли добиться успеха.

Давайте будем честны: мы бы не завоевали бронзовые медали, если бы все команды были на Олимпиаде (в 2022 году, Слафковски был в той команде – Спортс) в своих сильнейших составах.

Мы успокаиваемся, думаем, что все делаем правильно, но это не так. Это всего лишь иллюзия. Затем мы пытаемся продать ее людям, подчеркивая такие фальшивые результаты.

В Словакии все решают знакомства. Я это вижу, но все боятся об этом говорить. Просто я играл так, что у тренеров не было возможности оставить меня в стороне.

Нам нужно больше профессионалов в федерации, но в этом должен быть интерес.

Как вы думаете, Мариан Госса хочет работать в ней? Нет. Мариан Габорик ? Нет.

Потому что некоторые люди в руководстве делают все по-своему, чтобы от этого выиграли они, а не словацкий хоккей. Это мое мнение», – сказал 20-летний форвард «Монрелая» Юрай Слафковски , выбранный под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2022.