Овечкин – 1-й игрок в истории НХЛ с 60 голами в пустые ворота. У Гретцки 56, Маршанд и Кросби идут в топ-5 – 37 и 36

Александр Овечкин – 1-й игрок в истории НХЛ с 60 голами в пустые ворота.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто » (5:2), поразив пустые ворота.

39-летний россиянин провел первую игру после травмы, из-за которой пропустил более месяца. В его активе стало 869 шайб в 1445 играх в рамках регулярок, в том числе 60 – в пустые ворота.

Овечкин является рекордсменом лиги по числу таких голов. В топ-5 также входят Уэйн Гретцки (56), Мариан Госса (40), Брэд Маршанд («Бостон », 37) и Сидни Кросби («Питтсбург», 36).

Овечкин забил 869-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 25 шайб