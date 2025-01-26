Пашков о СКА: «У молодых голкиперов многое зависит от психологической устойчивости. При нынешнем составе необходима большая работа тренеров вратарей»

Александр Пашков высказался о ситуации с вратарями в СКА.

– Нет вопросов, Заврагин и Мойсевич – перспективные вратари, в ныне модном формате больших, габаритных голкиперов. Но стабильности в их игре мы не видим. Не случайно в последней игре СКА вернул в строй Плешкова, еще одного талантливого голкипера.

– На кого сделали бы ставку лично вы?

– Заврагин и Мойсевич в принципе похожи по стилю, у них есть плюсы и минусы, характерные именно для больших вратарей. Плешков, наоборот, среднегабаритный голкипер, но зато быстрый.

У молодых вратарей многое зависит от психологической устойчивости. Посмотрите, как тот же Заврагин уверенно сыграл с «Локомотивом» – но уже через день не был безупречен с «Динамо». При нынешнем составе линии необходима большая работа прежде всего тренеров вратарей.

– Как вы относитесь к моде на габаритных голкиперов?

– У меня есть определенные симпатии к маленьким и средним вратарям, тому же Плешкову Но законы антропометрии в профессиональном спорте никто не отменял, габариты всегда являются твоим бонусом. От этого никуда не деться, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .