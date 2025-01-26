Михаил Григоренко подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (3:2).

– СКА учел ошибки, допущенные в матче против московского «Динамо»?

– Можно и так сказать. Хорошо сыграли все 60 минут, хорошо провели второй период – и в атаке, и в обороне. Дисциплинированно сыграли.

– Исход матча во многом предопределил второй период, когда СКА удалось забросить три шайбы. Не было ли ощущения, что «Салавату Юлаеву» попросту не удалось сдержать атакующий натиск СКА?

– Да нет. Опять же, как вы сказали, были учтены ошибки прошлых матчей. Хорошо сыграли, с места отбора двигали шайбу вперед во втором периоде, вовремя менялись, не давали сопернику создавать контратаки, хорошо друг друга подстраховывали.

– Со стороны показалось, что в третьем периоде СКА уже старался играть по счету, больше от обороны. Так и было задумано? В том числе, чтобы не повторился «динамовский сценарий».

– Да нет, не было такого. Установка была такая же: играть по ситуации, на команду. Если удавалось играть активно, агрессивно в чужой зоне, мы это делали. Если не получалось, то уже использовали другие схемы.

Задача была сыграть агрессивно. Прежде всего, без шайбы. Мы это сделали. Может где-то чуть меньше создали, но так бывает, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.