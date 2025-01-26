Илья Крикунов: «СКА действовал очень организованно в матче с «Салаватом». Заметно лучше стал играть в обороне, хотя ошибки все равно случались»
«СКА принимал одного из лидеров Востока. Обе команды очень много забивают, все привыкли к тому, что в их матчах много голов.
Было заброшено не так много шайб. При этом встречу нельзя назвать скучной, соперники создавали достаточное количество моментов, каждая команда нанесла не менее 40 бросков в створ.
Хозяева действовали очень организованно. Заметно лучше стали действовать в обороне, хотя ошибки все равно случались. Например, Ливо забивал из борьбы, но он мастеровитый парень, нашел возможность забить.
Отметим и сэйв Плешкова, когда Ливо отдали на дальнюю штангу. Вратарь СКА вытащил и помог своей команде победить.
Думаю, в следующих матчах СКА мы увидим примерно такой же рисунок: яркая игра в атаке с более организованными действиями в обороне.
Конечно, петербуржцам не хватает их сильнейших хоккеистов: Кузнецова, Никишина, Толчинского, да еще в прошедшем матче, судя по всему, потеряли и Грицюка, который в каждой встрече добавляет остроты», – сказал бывший игрок «Салавата Юлаева» Илья Крикунов.
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