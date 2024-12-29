Меркулов забил 7-й гол в сезоне АХЛ. У 24-летнего проспекта «Бостона» 26 очков в 28 матчах
Георгий Меркулов забил 7-й гол в сезоне АХЛ.
Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Провиденсом» и «Хартфордом» (4:1).
24-летний форвард забросил победную шайбу и стал третьей звездой встречи. В текущем сезоне Меркулов набрал 26 (7+19) очков в 28 матчах при полезности «плюс 3».
Россиянин провел 3 игры в нынешнем чемпионате НХЛ за «Бостон» и сделал одну результативную передачу.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем