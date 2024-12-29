Меркулов забил 7-й гол в сезоне АХЛ. У 24-летнего проспекта «Бостона» 26 очков в 28 матчах

Георгий Меркулов забил 7-й гол в сезоне АХЛ.

Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Провиденсом » и «Хартфордом » (4:1).

24-летний форвард забросил победную шайбу и стал третьей звездой встречи. В текущем сезоне Меркулов набрал 26 (7+19) очков в 28 матчах при полезности «плюс 3».

Россиянин провел 3 игры в нынешнем чемпионате НХЛ за «Бостон » и сделал одну результативную передачу.