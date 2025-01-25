Плешков – основной вратарь СКА в матче против «Салавата». Он сыграет в старте впервые за 3 месяца
Артемий Плешков сыграет за СКА против «Салавата Юлаева».
Тренерский штаб петербургского клуба назвал состав на матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Основным вратарем СКА в этой игре будет 22-летний Артемий Плешков. В запасе остался Павел Мойсевич.
Плешков сыграет в качестве стартового вратаря СКА впервые с 21 октября – тогда он отразил 23 из 24 бросков в матче с «Витязем» (8:1).
После этого Артемий вышел на замену 8 января в матче против «Спартака» (0:5), отбив 12 из 14 бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал СКА
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