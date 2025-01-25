Плешков – основной вратарь СКА в матче против «Салавата». Он сыграет в старте впервые за 3 месяца

Артемий Плешков сыграет за СКА против «Салавата Юлаева».

Тренерский штаб петербургского клуба назвал состав на матч Фонбет чемпионата КХЛ.

Основным вратарем СКА в этой игре будет 22-летний Артемий Плешков. В запасе остался Павел Мойсевич.

Плешков сыграет в качестве стартового вратаря СКА впервые с 21 октября – тогда он отразил 23 из 24 бросков в матче с «Витязем» (8:1).

После этого Артемий вышел на замену 8 января в матче против «Спартака» (0:5), отбив 12 из 14 бросков.