Кудашов о «Торпедо»: «Динамо» ведет 4:1, а у них 4 человека на своей синей линии. Это не автобус – троллейбус, посмотрите внимательнее»
Московское «Динамо» обыграло команду тренера Игоря Ларионова со счетом 4:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– На ваш взгляд, когда случился переломный момент матча, который шел достаточно ровно?
– Меньшинство хорошо сыграло, вратарь хорошо сыграл, забили голы. Здесь очень много вещей можно выделить. Но вы же понимаете, что «Торпедо» стало играть по-другому?
– По сравнению с чем?
– Четыре игры назад они играли иначе, сейчас они играют совсем по-другому. Заметили вы или нет, но когда они проигрывали 1:4, у них на их синей линии четыре человека стояло.
– Видимо, это от игры «Динамо» зависело…
– Нет. Мы ведем 4:1, им отыгрываться надо, а у них четыре человека на своей синей линии. Хоккей немножко поменялся, картинка, поменялся рисунок игры.
Когда говорилось про автобус… Посмотрите повнимательнее на свою команду.
– То есть, когда вы строили 1-3-1 в средней зоне…
– Это был автобус, а сейчас не автобус. Сейчас троллейбус, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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