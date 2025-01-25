Кудашов о 4:1 с «Торпедо»: «Динамо» сохранило традицию – выиграло в гостях. Календарь неравномерный, приходится выстраивать циклы, как во время Евротура»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Торпедо».

Московский клуб одержал победу со счетом 4:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Была обоюдоострая игра. Сохранили традицию – выиграли в гостях.

– Какой переломный момент в игре?

– Меньшинство в третьем периоде хорошо сыграло. «Торпедо » стало играть по‑другому.

– По сравнению с чем?

– С прошлыми играми. У них теперь четыре человека стоит на синей линии.

– Все решило более высокое исполнительское мастерство?

– Наверное, да. В нужный момент вратарь вытащил несколько ключевых бросков. Сегодня оно у нас было лучше.

– Можно сказать, что нынешний календарь более равномерный?

– Он неравномерный совсем. Приходится выстраивать циклы, как во время Евротура.

– Адамчука стоит сегодня отметить.

– Каждый занимается своим делом. Победа всегда складывается из тех вещей, когда каждый на своем месте сделал свое дело, – сказал Кудашов .