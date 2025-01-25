Кудашов о 4:1 с «Торпедо»: «Динамо» сохранило традицию – выиграло в гостях. Календарь неравномерный, приходится выстраивать циклы, как во время Евротура»
Московский клуб одержал победу со счетом 4:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Была обоюдоострая игра. Сохранили традицию – выиграли в гостях.
– Какой переломный момент в игре?
– Меньшинство в третьем периоде хорошо сыграло. «Торпедо» стало играть по‑другому.
– По сравнению с чем?
– С прошлыми играми. У них теперь четыре человека стоит на синей линии.
– Все решило более высокое исполнительское мастерство?
– Наверное, да. В нужный момент вратарь вытащил несколько ключевых бросков. Сегодня оно у нас было лучше.
– Можно сказать, что нынешний календарь более равномерный?
– Он неравномерный совсем. Приходится выстраивать циклы, как во время Евротура.
– Адамчука стоит сегодня отметить.
– Каждый занимается своим делом. Победа всегда складывается из тех вещей, когда каждый на своем месте сделал свое дело, – сказал Кудашов.
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