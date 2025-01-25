«Динамо» выиграло 7 из 8 последних матчей. Команда Кудашова идет 2-й на Западе
«Динамо» одержало 7 побед в 8 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Торпедо» со счетом 4:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, «Динамо» набрало 63 очка в 48 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Торпедо» проиграло 3 из 6 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова идет 8-й на Западе с 52 очками в 48 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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