«Динамо» выиграло 7 из 8 последних матчей. Команда Кудашова идет 2-й на Западе

«Динамо» одержало 7 побед в 8 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Торпедо» со счетом 4:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, «Динамо » набрало 63 очка в 48 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Торпедо » проиграло 3 из 6 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова идет 8-й на Западе с 52 очками в 48 играх.