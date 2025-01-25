Ларионов про 1:4 от «Динамо»: «Торпедо» проиграло вратарю соперника, нужно добавить в реализации. Ребята старались, не могу никого упрекнуть»
Нижегородский клуб проиграл со счетом 1:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Могу сказать только одно: сегодня мы проиграли вратарю соперника.
– С чем связано отсутствие Тертышного и Орлова?
– Скорее всего, ротация.
– Сегодня вернулся Ларионов‑младший. В последних играх иногда помогала ротация звеньев. Может, стоило ему попробовать себя в другом звене?
– Пробовать можно все. У нас выбыли три центральных, а гадать на кофейной гуще – не в наших правилах.
– Как прийти к стабильности?
– Я сказал ребятам, что при такой игре и отдаче у нас все будет в порядке. Ребята сегодня старались, не могу никого упрекнуть. Сейчас важно не потерять тот запал, ту игру, которая была хорошей.
Есть пара дней для восстановления, чтобы с поднятой головой вернуться. Нужно добавить в реализации, – сказал Ларионов.
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