Ларионов про 1:4 от «Динамо»: «Торпедо» проиграло вратарю соперника, нужно добавить в реализации. Ребята старались, не могу никого упрекнуть»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Динамо».

Нижегородский клуб проиграл со счетом 1:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Могу сказать только одно: сегодня мы проиграли вратарю соперника.

– С чем связано отсутствие Тертышного и Орлова?

– Скорее всего, ротация.

– Сегодня вернулся Ларионов‑младший. В последних играх иногда помогала ротация звеньев. Может, стоило ему попробовать себя в другом звене?

– Пробовать можно все. У нас выбыли три центральных, а гадать на кофейной гуще – не в наших правилах.

– Как прийти к стабильности?

– Я сказал ребятам, что при такой игре и отдаче у нас все будет в порядке. Ребята сегодня старались, не могу никого упрекнуть. Сейчас важно не потерять тот запал, ту игру, которая была хорошей.

Есть пара дней для восстановления, чтобы с поднятой головой вернуться. Нужно добавить в реализации, – сказал Ларионов .