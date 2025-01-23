Ротенберг о том, что музыка вдохновила «Динамо» на камбэк: «Та же песня играла с «Локомотивом», помогла им? «СКА-Арена» вдохновляет любую команду – где еще 22 тысячи болельщиков?»
СКА проиграл «Динамо» со счетом 3:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее петербургский клуб дома обыграл «Локомотив» (5:2).
– Алексей Кудашов сказал, что «Динамо» вдохновила песня «Погоня», которая на «СКА-Арена» звучала при счете 3:0 в пользу СКА. Получается, она вроде поддерживает СКА, но вдохновила «Динамо». Кудашов даже поблагодарил стадион на пресс-конференции. Может быть, как-то менять репертуар в зависимости от счета матча на «СКА-Арене»?
– Не будем сейчас искать причины. Я же уже ответил на ваш вопрос – доминировали всю игру. Ко мне подходит Никита Зайцев и говорит: как мы могли доминировать всю игру, но проиграть. Это правда.
Когда мы играем в Москве – у нас еще три игры с «Динамо» – мы, конечно, будем стремиться к победе в каждой игре. Нас тоже вдохновляют песни. «СКА-Арена» вдохновляет любую команду, потому что полные трибуны, 22 тысячи болельщиков.
Где еще 22 тысячи? И в целом, знаете, музыка. Если вы вспомните, та же песня играла с «Локомотивом». И что теперь? Помогла она «Локомотиву»? Нет.
Вопрос не в песнях, понимаете. Иначе можно, конечно, посмотреть по картам, по стихиям искать варианты. Но, я думаю, нужно сконцентрироваться на хоккее.
Думаю, что я ответил на все ваши вопросы. Спасибо всем большое. И ждем вас на следующей игре, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Кудашов о камбэке против СКА: «Динамо» чуть-чуть заржавело за 5 дней без игр. Спасибо «СКА-Арене», музыка сподвигла нас на погоню – включились после 0:3»
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