Шон Дэй перешел в шведский клуб «ХВ-71». Защитник, получивший исключительный статус в CHL, провел 2 матча в НХЛ и 277 в АХЛ

Шон Дэй перешел в шведский «ХВ-71».

26-летний защитник подписал контракт с клубом на 2 года.

В 2013 году Дэй получил исключительный статус, который позволил ему полноценно выступать в Канадской хоккейной лиге в возрасте 15 лет.

В 2016 году он был выбран «Рейнджерс » в 3-м раунде драфта под общим 81-м номером.

В итоге ему не удалось закрепиться в НХЛ – за все время в его активе только 2 матча в регулярках за «Тампу ». В АХЛ Дэй провел 277 игр и набрал 110 (20+90) очков при 147 минутах штрафа и полезности «минус 16».

В фарм-клубе «Лайтнинг» Дэй подружился с вратарем Хуго Альнефельтом, тоже перешедшим в «ХВ-71 » в этом году.