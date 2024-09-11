Шон Дэй перешел в шведский клуб «ХВ-71». Защитник, получивший исключительный статус в CHL, провел 2 матча в НХЛ и 277 в АХЛ
Шон Дэй перешел в шведский «ХВ-71».
26-летний защитник подписал контракт с клубом на 2 года.
В 2013 году Дэй получил исключительный статус, который позволил ему полноценно выступать в Канадской хоккейной лиге в возрасте 15 лет.
В 2016 году он был выбран «Рейнджерс» в 3-м раунде драфта под общим 81-м номером.
В итоге ему не удалось закрепиться в НХЛ – за все время в его активе только 2 матча в регулярках за «Тампу». В АХЛ Дэй провел 277 игр и набрал 110 (20+90) очков при 147 минутах штрафа и полезности «минус 16».
В фарм-клубе «Лайтнинг» Дэй подружился с вратарем Хуго Альнефельтом, тоже перешедшим в «ХВ-71» в этом году.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «ХВ-71»
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