Хайра подписал контракт с фармом «Тампы» в АХЛ. Экс-форвард «Эдмонтона» и «Чикаго» провел 337 матчей в НХЛ

Форвард Джуджхар Хайра подписал контракт с фармом «Тампы» в АХЛ

30-летний игрок индийского происхождения заключил с «Сиракьюзом » однолетнее соглашение.

В прошлом сезоне Хайра выступал в системе «Миннесоты». Он провел 1 матч в НХЛ и 22 в АХЛ за «Айову», набрав 18 (5+13) очков.

В его активе 337 матчей в регулярках НХЛ (также выступал за «Эдмонтон» и «Чикаго») и 80 (33+47) очков при 229 минутах штрафа. В Кубке Стэнли – 8 игр и 1 гол.

В 155 матчах в АХЛ на счету нападающего 75 (27+48) очков.