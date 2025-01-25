«Менять Ротенберга нет смысла, тренерский штаб сильный и опытный, он подведет команду к плей-офф». Сидоренко о результатах СКА
Андрей Сидоренко оценил результаты СКА в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Бывший тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко высказался о возможном назначении Дмитрия Квартальнова, возглавляющего минское «Динамо», на пост главного тренера СКА.
«Все будет зависеть, как Квартальнов закончит нынешний сезон. Если у него будут достойные предложения от других клубов, то он сам сделает выбор.
В СКА же идет ротация игроков, тренеры ищут различные сочетания, поэтому играет команда нестабильно – не показывает ожидаемого результата на данном этапе.
Но менять Ротенберга нет смысла. У СКА очень сильный и опытный тренерский штаб, он подведет команду к играм плей-офф», – сказал Сидоренко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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