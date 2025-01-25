«Менять Ротенберга нет смысла, тренерский штаб сильный и опытный, он подведет команду к плей-офф». Сидоренко о результатах СКА

Андрей Сидоренко оценил результаты СКА в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Бывший тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко высказался о возможном назначении Дмитрия Квартальнова , возглавляющего минское «Динамо », на пост главного тренера СКА.

«Все будет зависеть, как Квартальнов закончит нынешний сезон. Если у него будут достойные предложения от других клубов, то он сам сделает выбор.

В СКА же идет ротация игроков, тренеры ищут различные сочетания, поэтому играет команда нестабильно – не показывает ожидаемого результата на данном этапе.

Но менять Ротенберга нет смысла. У СКА очень сильный и опытный тренерский штаб, он подведет команду к играм плей-офф», – сказал Сидоренко.