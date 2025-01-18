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Заврагин об уходе Деанджело из СКА: «Убрали и убрали. Когда кого-то увольняют – с этим ничего не поделаешь. Так получилось, это хоккей»

Егор Заврагин прокомментировал уход Энтони Деанджело из СКА.

– Недавно команду покинул Тони Деанджело. Как восприняли эту новость?

– Когда кого-то убирают, увольняют, то с этим ничего не поделаешь. Убрали и убрали. Поздно было думать, что-то предпринимать. Так получилось, это хоккей, это жизнь.

– Удивились, что он пробыл в команде всего полгода?

– Повторюсь, без разницы, как может быть.

Можно отыграть год, можно полгода, можно месяц. Это хоккей, – сказал голкипер СКА Егор Заврагин.

СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЕгор Заврагин
logoЭнтони Деанджело
logoСКА
logoКХЛ
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