Пашков о Деанджело: «Виновата селекция СКА – некачественная, безответственная. Взяли человека, видимо, не очень посмотрев его игру»

Александр Пашков высказался об уходе Энтони Деанджело из СКА.

– Почему клуб расстался с Тони Деанджело, которого подписали уже после начала сезона и на которого делали ставку, преподнося его едва ли ни как главную звезду в обороне? Официальная версия СКА – по семейным обстоятельствам. Как вы считаете, какая все-таки главная причина расставания с этим игроком?

– Основная причина – это неудовлетворительная селекция. Они взяли человека, видимо, не очень посмотрев его игру. Точнее получили недостоверную информацию о нем. А здесь создали ему такой фон бравурный.

Начал он очень бодро, а потом открылись его слабости, вскрылись его недостатки. Наверное, и в характере игрока дело. Я так понимаю, это и привело к его уходу из команды.

Видимо, обе стороны не стали идти на уступки друг другу, поэтому так резко все оборвалось.

Еще раз повторю виновата, прежде всего, селекция СКА – некачественная, безответственная. Закрыли глаза на многие вещи и все это пытались оправдать лишь одним словом «легионер-иностранец». Думали, что оно все окупит, но на самом деле не все так просто, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .