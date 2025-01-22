Гру о 3:4 от «Сибири»: «Трактор» заслужил хотя бы балл по игре. Ребята хотели внести искру, немного перестарались и получили ненужные удаления»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Сибирью».
Челябинский клуб потерпел поражение со счетом 3:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сегодня мы показали много хорошего на льду. Считаю, что вратарь соперника – лучший игрок в составе «Сибири» в этом матче. Мы позволили забить неудачные голы, к тому же много играли в меньшинстве, а у соперника лучшее большинство в Лиге.
Ребята будто хотели внести искру в игру, но немного перестарались и получили эти ненужные удаления. Разумеется, еще сыграл тот факт, что мы упустили много возможностей забить, но тут стоит отметить и голкипера «Сибири». Считаю, что мы по игре заслужили хотя бы один балл», – сказал Бенуа Гру.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Трактора»
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