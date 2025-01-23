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Энди Андреофф: «Новосибирск – большой, здесь могут быть сильные пробки. «Сибирь» много времени тратила на дорогу в прошлом году, сейчас стало получше»

Энди Андреофф поделился впечатлениями о жизни в Новосибирске.

– Россия – отличная страна, хоккей здесь невероятный, а болельщики «Сибири» – лучшие в лиге. Из городов отмечу Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Эти два года в России были очень веселыми и интересными, это отличное приключение для меня. 

– Чем вам нравится Новосибирск?

– Новосибирск – это великий хоккейный город. Болельщики – одни из лучших, которых я когда-либо видел в своей карьере. Это отличный город, и там много ресторанов с вкусной едой.

– А как же знаменитые новосибирские пробки?

– Сейчас стало получше, потому что на мосту были открыты несколько полос движения. В прошлом году мы тратили много времени на дорогу.

Новосибирск – большой город, и там серьезный трафик. Если вдруг случится авария, то могут быть сильные пробки.

– У вас в конце сезона заканчивается контракт. Хотели бы продолжить играть за «Сибирь»?

– Посмотрим, что будет дальше и как пройдет оставшаяся часть сезона. Это будет наше совестное решение с семьей, – сказал нападающий «Сибири» Энди Андреофф.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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