Энди Андреофф: «Новосибирск – большой, здесь могут быть сильные пробки. «Сибирь» много времени тратила на дорогу в прошлом году, сейчас стало получше»
– Россия – отличная страна, хоккей здесь невероятный, а болельщики «Сибири» – лучшие в лиге. Из городов отмечу Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.
Эти два года в России были очень веселыми и интересными, это отличное приключение для меня.
– Чем вам нравится Новосибирск?
– Новосибирск – это великий хоккейный город. Болельщики – одни из лучших, которых я когда-либо видел в своей карьере. Это отличный город, и там много ресторанов с вкусной едой.
– А как же знаменитые новосибирские пробки?
– Сейчас стало получше, потому что на мосту были открыты несколько полос движения. В прошлом году мы тратили много времени на дорогу.
Новосибирск – большой город, и там серьезный трафик. Если вдруг случится авария, то могут быть сильные пробки.
– У вас в конце сезона заканчивается контракт. Хотели бы продолжить играть за «Сибирь»?
– Посмотрим, что будет дальше и как пройдет оставшаяся часть сезона. Это будет наше совестное решение с семьей, – сказал нападающий «Сибири» Энди Андреофф.
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