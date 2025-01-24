Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота – 62

Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.

Нападающий «Вашингтона » забросил шайбу в пустые ворота в матче против «Сиэтла» (3:0).

Теперь на счету Александра Овечкина 62 таких гола. Он является рекордсменом НХЛ по этому показателю. Второе место занимает Уэйн Гретцки (56).

Всего в активе россиянина 1584 (875+709) очка в 1458 матчах в лиге в карьере.