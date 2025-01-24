Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота – 62
Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.
Нападающий «Вашингтона» забросил шайбу в пустые ворота в матче против «Сиэтла» (3:0).
Теперь на счету Александра Овечкина 62 таких гола. Он является рекордсменом НХЛ по этому показателю. Второе место занимает Уэйн Гретцки (56).
Всего в активе россиянина 1584 (875+709) очка в 1458 матчах в лиге в карьере.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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