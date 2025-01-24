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  • Орлов о словах Трампа про Овечкина: «Политики используют спорт для пиара. О чем говорить, если Меркель приходила в раздевалку Германии после победы над португальцами? Игроки были полуголые, но канцлер шла»
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Орлов о словах Трампа про Овечкина: «Политики используют спорт для пиара. О чем говорить, если Меркель приходила в раздевалку Германии после победы над португальцами? Игроки были полуголые, но канцлер шла»

Геннадий Орлов оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.

Президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

– За сутки новый президент США Дональд Трамп дважды похвалил Александра Овечкина. О чем это вам говорит?

– Все политики используют спорт в своих целях. Им нужен пиар. Так происходит во всех странах, включая Россию. Так было всегда.

О чем мы говорим, если Ангела Меркель приходила в раздевалку сборной Германии после победы над португальцами? Футболисты там были полуголые, но канцлер шла. Потому что знала, что народ это поддержит.

То же самое с Овечкиным. Он звезда, самый популярный спортсмен Вашингтона. Естественно, Трамп о нем будет говорить. Но это не значит, что Трамп любит Россию.

Он любит таких индивидуальностей, как Овечкин. Вот и все, – сказал комментатор Геннадий Орлов.    

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoГеннадий Орлов
logoНХЛ
Политика
logoДональд Трамп
logoВашингтон
logoСборная Португалии по футболу
logoМатч ТВ
logoАлександр Овечкин
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