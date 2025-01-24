Глазов о СКА: «Проиграть, ведя 3:0, это надо умудриться. Тренерское умение – не дать перехватить инициативу. У Ротенберга этого нет. Они отпустили игру, допускали катастрофические ошибки»

Сергей Глазов высказался о поражении СКА от московского «Динамо».

Команда тренера Романа Ротенберга вела 3:0, но уступила со счетом 3:5 .

«Проиграть матч, ведя 3:0 в счете, это надо умудриться. Тренерское умение как раз и проявляется в том, что не дать сопернику перехватить инициативу.

Как сделал тренер «Динамо » Кудашов , когда команда проигрывала? Быстренько «передернул» звенья, снял вратаря, нашел слабые места – изменил игру.

У Ротенберга этого умения нет. СКА, наоборот, отпустил игру, игроки допускали катастрофические ошибки.

Особенно, когда динамовец убежал один на один с вратарем и сделал счет 4:3. Защитник армейцев думал в этот момент, что судьи зафиксируют проброс. Как такое возможно? Все в этот момент стало ясно», – сказал бывший защитник СКА и ЦСКА, трехкратный чемпион СССР Сергей Глазов.