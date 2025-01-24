Акользин о том, что СКА идет 6-м на Западе: «Не давит место в таблице. Главное – подойти к плей-офф в хорошем состоянии. Кубок можно выиграть с любым «посевом»

Павел Акользин высказался о турнирном положении СКА.

На данный момент клуб занимает 6-е место в таблице Запада.

– Текущее шестое место СКА в Западной конференции давит как-то на вас? Нет сожаления, что не в лидерах идете?

– Не давит место в таблице. Мы где-то ищем свою игру. Главное – подойти к плей-офф в хорошем состоянии.

Кубок можно выиграть с любым «посевом» в плей-офф, поэтому на это внимание не обращаем.

– Получается, для вас нет и разницы, на кого выходить в плей-офф?

– Да, не имеет значения. В каждом матче мы должны играть на победу, – сказал нападающий СКА Павел Акользин.