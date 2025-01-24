Агент Черных о потолке в КХЛ: «Надо поднимать или добавлять опции – раньше можно было выводить звезд из-под него. Приехал в СКА Кузнецов – супермегазвезда, лиге и зрителям интересно»

Александр Черных предложил изменить потолок зарплат в КХЛ.

Ранее стало известно, что на фоне финансовых успехов НХЛ увеличит потолок на следующий сезон. Лига также вернет игрокам предварительный налог на зарплаты (эскроу).

– Нет ли на фоне новостей из НХЛ смысла поднимать потолок в КХЛ?

– Или поднимать, или добавлять опции. На мой взгляд, это даст возможность сделать лигу интереснее.

Вот захотите вы какую‑то звезду привести, дадите ему 50 миллионов. А он думает: «Так я здесь 35 заработаю, зачем мне ехать?» Он согласится только за какие‑то существенные деньги. Сейчас мы убрали личные бонусы, но их же не каждый может сделать.

В свое время можно было выводить часть игроков из‑под потолка, чтобы можно было привозить звезд. Вот приехал же в СКА Кузнецов . Это супермегазвезда.

Для КХЛ это интересно? Конечно, интересно. Для зрителей? Тоже. Почему бы не сделать условия, чтобы и другие клубы могли привозить подобных звезд в существующих финансовых реалиях, – сказал хоккейный агент Александр Черных .

Бабаев о потолке зарплат: «Кузнецов должен быть вне его. Заплатите хоть сколько-нибудь, чтобы такие игроки, как Евгений, Овечкин, Кучеров вернулись. Они не должны учитываться»