Карбери о шайбе Овечкина «Сиэтлу»: «Непростой гол. Знаю, все скажут «в пустые ворота», но ситуация была немного сложнее. Молодец, что забил»
Спенсер Карбери прокомментировал очередной гол Александра Овечкина.
39-летний форвард «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:0). В конце третьего периода он отправил шайбу в пустые ворота из своей зоны с сопротивлением соперника.
«Это был непростой гол. Знаю, все скажут «в пустые ворота», но ситуация была немного сложнее. Он молодец, что смог забить», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
В нынешнем сезоне на счету Овечкина стало 34 (22+12) очка в 32 матчах при полезности «плюс 16».
Овечкин забил 400 голов в 30+ лет – больше всех в НХЛ на отрезке с сезона-2015/16. Мэттьюс – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макдэвид – 5-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
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