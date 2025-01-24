Овечкин против «Сиэтла»: 22-й гол в сезоне, 2 броска в створ, 2 промаха, 2 блока, 2 потери и «+1» за 15:24

Александр Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом» (3:0).

Капитан «Вашингтона » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (3:0), поразив пустые ворота на 57-й минуте броском из своей зоны.

На счету 39-летнего россиянина стало 34 (22+12) очка в 32 играх в текущем сезоне при полезности «+16».

Сегодня Овечкин (15:24, «+1», большинства у «Кэпиталс» не было) реализовал 1 бросок в створ из 2 и еще 2 раза промахнулся. Также он заблокировал 2 броска соперника, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.

Овечкин забил 875-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 19 шайб