Владелец «Миннесоты» об истекающем контракте Капризова: «Это приоритет. Нам нужен Кирилл. Подписать его надолго – часть стратегического плана»
Владелец «Миннесоты» назвал приоритетом подписание Кирилла Капризова.
Действующий договор российского нападающего и «Уайлд» с зарплатой 9 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Это наш приоритет. В этом нет никаких сомнений. Никаких сомнений. Нам нужен Кирилл. Он важная часть нашего будущего. Мы это понимаем. Билл Герин уже думает над этим.
Как мы это сделаем? Мы должны понять, каким будет потолок зарплат.
Это важная часть нашего стратегического плана – подписать с ним контракт на как можно более длительный срок», – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд.
В этом сезоне Кирилл Капризов набрал 43 (18+25) очка при полезности «плюс 21» в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем