  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владелец «Миннесоты» об истекающем контракте Капризова: «Это приоритет. Нам нужен Кирилл. Подписать его надолго – часть стратегического плана»
14

Владелец «Миннесоты» об истекающем контракте Капризова: «Это приоритет. Нам нужен Кирилл. Подписать его надолго – часть стратегического плана»

Владелец «Миннесоты» назвал приоритетом подписание Кирилла Капризова.

Действующий договор российского нападающего и «Уайлд» с зарплатой 9 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Это наш приоритет. В этом нет никаких сомнений. Никаких сомнений. Нам нужен Кирилл. Он важная часть нашего будущего. Мы это понимаем. Билл Герин уже думает над этим.

Как мы это сделаем? Мы должны понять, каким будет потолок зарплат. 

Это важная часть нашего стратегического плана – подписать с ним контракт на как можно более длительный срок», – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд.

В этом сезоне Кирилл Капризов набрал 43 (18+25) очка при полезности «плюс 21» в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Крэйг Липолд
logoКирилл Капризов
logoБилл Герин
logoНХЛ
logoМиннесота
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Панарин провел 700-й матч в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 816 очков
6 минут назад
Морозов о том, что хоккей – национальный вид спорта: «Видим, что популярность только растет. Радует, что изоляция сборных не повлияла на народную любовь»
127 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Баффало», «Оттава» победила «Анахайм»
3052 минуты назад
Шестеркин – вторая звезда матча против «Баффало». Вратарь «Рейнджерс» отразил 29 бросков из 31
1сегодня, 03:10
27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, за футбол и фигурное катание – по 9%. Лапту назвали 2% опрошенных, литрбол – 1% (ВЦИОМ)
125вчера, 21:46
Ротенберг о «России 25» на КПК: «Всех приглашаем, несколько билетов осталось. Надо срочно зайти на сайт и приобрести оставшиеся»
22вчера, 21:02
Ротенберг и Третьяк подпишут меморандум о сотрудничестве ФХР с Саудовской Аравией («Матч ТВ»)
28вчера, 20:06
Терещенко о «СКА-Арене»: «Хотелось бы, чтобы таких стадионов было больше. В НХЛ есть лучше, наверное. В Ванкувере почти 20 тысяч вместимость»
14вчера, 19:47
Директор «Динамо» о Миске: «Прочитали, что Хантер открыт для получения гражданства РФ. Мы посодействуем, если он обратится к клубу»
13вчера, 19:32
У США сильнейший подбор вратарей, у Канады – слабейший на Турнире четырех наций по мнению Шнайдера
25вчера, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
Панарин сделал передачу в игре с «Баффало». Форвард «Рейнджерс» набрал 35 очков в 28 матчах сезона
сегодня, 03:20
Маршанд об 1:8 от «Виннипега»: «Это назревало. «Бостон» плохо выглядел на тренировках, нам нужно работать лучше. Как тренируешься – так и играешь»
2вчера, 22:14
Юрчо о Дацюке: «Заслужил включение в Зал славы. Он трудоголик, оставался после каждой тренировки, работал с кем-то один на один – старался обыграть»
вчера, 22:00
Драйзайтль забил 20+ голов в 9-м сезоне подряд за «Ойлерс» и сравнялся с Гретцки. У Мессье и Курри по 10 таких сезонов
5вчера, 21:20
Карбери о тренировке Овечкина и Бэкстрема: «Никлас был на арене и сказал, что ему нужна помощь с принятием передач. А кто лучше справится с этим, чем Ови?»
4вчера, 20:33
Директор «Автомобилиста» о Дацюке: «Он наш штатный сотрудник. Куратор по развитию молодежи, не тренер на каждодневной основе. Функционал Павел волен выбирать сам»
вчера, 18:48
«Коламбус» поместил Чинахова в список травмированных. Форвард пропустил 7 матчей подряд
1вчера, 18:34
Гретцки о Турнире четырех наций: «Не знаю, кто выиграет. Но как канадец могу сказать, что наша сборная хорошо смотрится против американцев»
2вчера, 18:15
Юрчо о Макдэвиде: «Он часто перематывает клюшки, поэтому после игры они выглядят раздолбанными. У меня есть одна от Коннора в коллекции»
2вчера, 17:40
Аймурзин о Кузнецове в «России 25»: «Он отвечает за настроение! Очень классный и позитивный парень. Я счастлив, что оказался с ним в одной команде»
1вчера, 15:59
Рекомендуем