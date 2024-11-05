Фридман о новом контракте Капризова: «Зарплата будет на уровне Мэттьюса и Драйзайтля, думаю. «Миннесота» с радостью ему заплатит – он очень важен для франшизы»

Эллиотт Фридман высказался о будущем контракте Кирилла Капризова.

Срок действия текущего соглашения 27-летнего россиянина с «Миннесотой» истекает после завершения сезона-2025/26.

Клуб получит право продлить контракт с игроком с 1 июля 2025 года и сможет предложить договор на 8 лет (другие клубы на рынке свободных агентов – максимум на 7 лет).

Сейчас Капризов является одним из лидеров гонки бомбардиров НХЛ с 21 (7+14) очком в 11 играх.

«Владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд сказал, что «никто не предложит Капризову больше денег, чем мы» . Я считаю это правдой и осознанием того, что им придется заплатить ему очень много. Я думаю, что его зарплата будет на уровне Остона Мэттьюса и Леона Драйзайтля .

Я думаю, что Капризов станет одним из самых дорогих игроков в лиге по двум причинам. Первая – «Миннесота » знает, что если он выйдет на рынок, то все будут стремиться его заполучить. Вторая – он очень важен для франшизы «Уайлд». Его вклад – это не просто очки, а нечто большее.

Посмотрим, какая статистика у него будет в конце этого сезона. Но, по-моему, факт наличия или отсутствия индивидуальных призов вообще не будет иметь значения, как и возможное сопоставление с другими парнями с точки зрения очков.

Я думаю, что «Миннесота» понимает, что это будет огромная сумма, и клуб с радостью заплатит ему эти деньги. Потому что они знают, что он того стоит», – сказал инсайдер Sportsnet.

Отметим, что средняя годовая зарплата Остона Мэттьюса по текущему контракту с «Торонто» составляет 13,25 миллиона долларов. У Леона Драйзайтля по новому контракту с «Эдмонтоном» (вступит в силу в сезоне-2025/26) – 14 млн долларов.