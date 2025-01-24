Козырев о 3:0: «Северсталь» контролировали весь ход матча, не позволив «Куньлуню» ничего сделать»
Андрей Козырев подвел итоги матча с «Куньлунем» (3:0).
«Сегодня у нас игра получилась. Особенно в аспекте целостности на протяжении всех шестидесяти минут.
Мы не позволили сопернику ничего сделать. Контролировали весь ход матча», – сказал тренер «Северстали».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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