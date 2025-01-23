«Северсталь» выиграла 3 матча подряд. Команда Козырева – 3-я на Западе

«Северсталь» одержала 3 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Андрея Козырева обыграла «Куньлунь» со счетом 3:0 в домашнем матче.

Таким образом, «Северсталь » набрала 61 балл в 48 матчах и поднялась на 3-е место в таблице Западной конференции.

«Куньлунь » потерпел 3 поражения подряд. Команда тренера Михаила Кравеца с 44 очками в 47 матчах идет 9-й на Западе.