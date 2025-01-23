Кравец о 0:3 от «Северстали»: «Куньлунь» держался, две ошибки привели в голам. Надежная оборона дает возможность хорошо играть впереди, мы об этом опять забыли сегодня»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Северсталью».

Подмосковный клуб потерпел поражение со счетом 0:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Первый период немного уступали. И по броскам нас «Северсталь » перебросала. Все равно – старались, держались. Второй и третий период, считаю, сыграли нормально. По броскам и количеству голевых моментов.

Единственное – допущенные две ошибки, которых можно было избежать, привели к голам. Если ты забиваешь ноль голов, как можно догнать какую-то команду?

Поэтому нужно играть правильно в обороне. Хорошая оборона дает возможность играть хорошо впереди. К сожалению, сегодня мы опять об этом забыли», – сказал Кравец .