Зубов об 1:8 от «Салавата»: «Счет говорит сам за себя. «Сочи» не смог перестроиться, заставить себя играть в хоккей, проиграл 99% единоборств на всех участках»

Сергей Зубов прокомментировал разгромное поражение «Сочи» от «Салавата» (1:8).

– Особо комментировать нечего. Счет говорит сам за себя. Проиграли 99% единоборств на всех участках площадки. Из-за этого такой результат.

Самое обидное, что не помогли ни одному, ни другому вратарю. Все через работу. Такие моменты надо исправлять, завтра будет следующий день.

– Можно ли сказать, что сегодня был не вечер «Сочи», потому что игра вообще не ладилась?

– Она не заладилась из-за нашего настроя. Соперник вышел более собранный, быстрый. У нас были проблемы с выходом из зоны и, как следствие, удаления, рикошеты, которые должны ловить на себя.

Не смогли перестроиться и заставить себя играть в хоккей, – сказал главный тренер «Сочи » Сергей Зубов .