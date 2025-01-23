Ремпал оформил 1-й хет-трик в КХЛ. У форварда «Салавата» 19+20 в 47 матчах

Шелдон Ремпал впервые оформил хет-трик в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Сочи » принимает «Салават » (1:8 , третий период). Форвард уфимцев Шелдон Ремпал впервые забил 3 гола в одном матче в КХЛ .

У 29-летнего канадского нападающего 39 (19+20) очков в 47 матчах текущего сезона. Подробная статистика Ремпала – здесь .