Ремпал оформил 1-й хет-трик в КХЛ. У форварда «Салавата» 19+20 в 47 матчах
Шелдон Ремпал впервые оформил хет-трик в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Сочи» принимает «Салават» (1:8, третий период). Форвард уфимцев Шелдон Ремпал впервые забил 3 гола в одном матче в КХЛ.
У 29-летнего канадского нападающего 39 (19+20) очков в 47 матчах текущего сезона. Подробная статистика Ремпала – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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