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  • Козлов о 8:1 с «Сочи»: «Салават» победил, взял 2 очка, без разницы, с каким счетом. Самонову не помогли сыграть на ноль – это огорчило»
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Козлов о 8:1 с «Сочи»: «Салават» победил, взял 2 очка, без разницы, с каким счетом. Самонову не помогли сыграть на ноль – это огорчило»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Сочи».

Уфимский клуб одержал разгромную победу со счетом 8:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Хороший целостный матч с нашей стороны. Хорошо, что забили быстрые два гола в начале встречи, на старте второго периода также забросили шайбы.

Ребята молодцы, реализовали свои моменты, но для меня важнее содержание игры. Обидно, что Александру Самонову не помогли сыграть на ноль, хотя он заслужил «сухарь». Это единственное, что огорчило.

Саша бьется за команду, играет уверенно. И мы все чувствуем, как он качественно работает на льду. Каждый партнер ценит его вклад в команду.

– Очередной хет-трик, теперь Ремпала. Как на это реагируете?

– Много голов – это всегда хорошо. Рад за Шелдона, у него было недолгая безголевая пауза. Я надеюсь, что эти голы придадут ему уверенности.

– Как следует реагировать на такую разгромную победу?

– Никак, мы взяли два очка, впереди тяжелые три матча, готовимся к ним.

– Такая крупная победа не расслабит перед серьезными соперниками?

– Ребята опытные, знают, что мы взяли два очка, без разницы, с каким счетом победили. Сейчас СКА, «Ак Барс» и «Авангард», о расслабленности не может быть и речи, – сказал Козлов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Салавата»
logoВиктор Козлов
logoСочи
logoКХЛ
logoШелдон Ремпал
logoСалават Юлаев
logoАлександр Самонов
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