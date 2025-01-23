Яремчук о номинации Юры Борисова на «Оскар»: «Шикарный актер. Очень рад за него, молодец!»

Александр Яремчук рад, что актер Юра Борисов номинирован на кинопремию «Оскар».

Борисов снялся в фильме «Анора» и стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар» за роль второго плана. В той же категории представлены Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Форварду «Сочи » Александр Яремчук ответил на вопрос о своем отношении к успеху российского актера в перерыве игры с «Салаватом » (0:5 , второй период).

– Сегодня актер Юра Борисов получил номинацию на «Оскар». Радуемся за него?

– Очень радуемся. Шикарный актер. Очень рад за него. Молодец! – сказал Яремчук.