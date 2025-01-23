Ротенберг после 3:5: «СКА не имеет права проигрывать, доминируя весь матч, особенно дома. Каждому надо посмотреть в зеркало, тогда уберем ненужные удаления»

Роман Ротенберг высказался о причинах поражения СКА от «Динамо».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 3:5 в домашнем матче, ведя 3:0 до 30-й минуты.

– В целом у нас хорошая игра. Первый период мы хорошо начали. Ребята все бились, повели в счете. Где‑то инициативу отдали, хотя говорили этого не делать. Заигрывались, в итоге пропустили шайбы, это индивидуальные ошибки.

Разберем момент из третьего периода. Надо улучшать коммуникацию вратаря с защитником. Аналогичная шайба той, что мы пропустили с «Северсталью».

У нас в следующей игре возвращается Миша Воробьев. Сегодня Толчинский бился до конца, получил удар шайбой, коньком. Шрам, поехал в больницу. Не знаю, насколько серьезная травма, желаем ему здоровья.

Удаления подвели при счете в нашу пользу. У нас два удаления, причем такие, которые не спасали ситуацию и которые не нужны нашей команде. Каждому надо посмотреть в зеркало, тогда мы уберем эти удаления.

Пропущенные шайбы – это наши собственные ошибки. Мы не имеем права проигрывать, доминируя всю игру. Когда мы так играем, обязаны выигрывать, особенно дома.

– Кудашов сказал, что «Динамо» вдохновила песня «Погоня», которая звучала на «СКА-Арене». Может, поменять репертуар?

– Мы не будем сейчас искать причины. Когда мы играем в Москве , нас тоже вдохновляют песни. Я приезжаю на «СКА-Арену», которая вдохновляет любую другую команду. Где еще увидишь 23 тысячи на трибунах?

Вопрос не в песнях, поверьте. Можно посмотреть тогда по картам, искать по стихиям варианты. Нужно концентрироваться на хоккее, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Кудашов о камбэке против СКА: «Динамо» чуть-чуть заржавело за 5 дней без игр. Спасибо «СКА-Арене», музыка сподвигла нас на погоню – включились после 0:3»