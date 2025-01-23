Кудашов о камбэке против СКА: «Динамо» чуть-чуть заржавело за 5 дней без игр. Спасибо «СКА-Арене», музыка сподвигла нас на погоню – включились после 0:3»
Московский клуб одержал победу со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ, уступая 0:3 до 30-й минуты.
– Сказались пять дней без игровой практики, поэтому чуть‑чуть заржавели. Надо отдать должное хоккеистам – включились после 0:3. Хочу сказать спасибо именно «СКА-Арене». Музыка сподвигла нас на погоню, она была таковой именно для нас.
– В предыдущем матче в воротах Подъяпольский играл, сейчас [сначала] Моторыгину доверились. Поплатились за это?
– Ни в коем случае. Посмотрите, как Моторыгин сыграл в первом периоде. Замена была связана не с этим. Надо было встряхнуть команду, поэтому такая ротация.
Давайте отдадим должное СКА, они здорово начали, мы к этому готовились, но сами хотели начать более активно.
– Для Швеца‑Рогового насколько важно было забить в Санкт‑Петербурге?
– Для любого игрока важно забивать. Для него это первая игра после перерыва, был сломан палец. Ему вообще было важно выйти на игру.
– После 0:3 что поменяли?
– У нас есть разные заготовки. Команда плавно готовится к разным ситуациям. Там даже говорить ничего не надо. Игроки знают, что делать в разных ситуациях.
– Вы много кричали в сторону тренеров вратарей.
– Нет, я вообще на всех кричал. Иногда такие игры нужно встряхивать, поэтому и кричал, – сказал Кудашов.
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