СКА нанес 20 бросков по воротам «Динамо» в 1-м периоде и не забил. За весь матч с «Локомотивом» петербуржцы 16 раз бросили в створ
СКА нанес 20 бросков в створ ворот московского «Динамо» за первый период.
Команда под руководством Романа Ротенберга принимает бело-голубых (3:0, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
За первые 20 минут игры СКА нанес 20 бросков в створ ворот «Динамо». За весь матч с «Локомотивом» (5:2) игроки петербургского клуба нанесли 16 бросков в створ.
Изображение: t.me/hcska
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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