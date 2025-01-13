Лайпсик о «Сибири»: «Здорово играть с такими партнерами, как Бек, Мерфи и Андреофф. Когда канадцы рядом, адаптироваться проще»

Брендан Лайпсик высказался после матча с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

«Я раньше неоднократно играл в Новосибирске, знаю, какая здесь атмосфера, и сегодня только убедился в этом.

Сейчас каждая игра как плей-офф, особенно с «Нефтехимиком », который так же как и мы борется за восьмерку. Очень тяжелая игра была до самого конца, соперники сражались на каждом сантиметре площадки.

Здорово играть с такими партнерами, как Бек, Мерфи и Андреофф . Когда канадцы рядом, проще адаптироваться. В большинстве в новой расстановке мы сыграли впервые, возможно надо было действовать чуть проще», – сказал нападающий «Сибири » Брендан Лайпсик .