Лайпсик о «Сибири»: «Здорово играть с такими партнерами, как Бек, Мерфи и Андреофф. Когда канадцы рядом, адаптироваться проще»
Брендан Лайпсик высказался после матча с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).
«Я раньше неоднократно играл в Новосибирске, знаю, какая здесь атмосфера, и сегодня только убедился в этом.
Сейчас каждая игра как плей-офф, особенно с «Нефтехимиком», который так же как и мы борется за восьмерку. Очень тяжелая игра была до самого конца, соперники сражались на каждом сантиметре площадки.
Здорово играть с такими партнерами, как Бек, Мерфи и Андреофф. Когда канадцы рядом, проще адаптироваться. В большинстве в новой расстановке мы сыграли впервые, возможно надо было действовать чуть проще», – сказал нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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