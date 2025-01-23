Пилипенко заработает 45 млн рублей по новому контракту с «Северсталью» («СЭ»)
Кирилл Пилипенко заработает 45 млн рублей по новому контракту с «Северсталью».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение также предусматривает бонусы за достижение определенных статистических показателей.
Напомним, сегодня нападающий Кирилл Пилипенко продлил контракт с «Северсталью» на год.
На счету Пилипенко 46 (23+23) очков в 47 играх сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем