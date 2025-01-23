Пилипенко заработает 45 млн рублей по новому контракту с «Северсталью» («СЭ»)

Кирилл Пилипенко заработает 45 млн рублей по новому контракту с «Северсталью».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение также предусматривает бонусы за достижение определенных статистических показателей.

Напомним, сегодня нападающий Кирилл Пилипенко продлил контракт с «Северсталью» на год.

На счету Пилипенко 46 (23+23) очков в 47 играх сезона-2024/25.