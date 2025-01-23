«Северсталь» продлила контракты с Пилипенко и Буреновым
Кирилл Пилипенко и Николай Буренов продлили контракты с «Северсталью».
Срок соглашения нападающего Пилипенко рассчитан на один год, защитника Буренова – на два.
На счету Кирилла Пилипенко 46 (23+23) очков в 47 играх сезона-2024/25.
Николай Буренов набрал 8 (1+7) баллов в 27 матчах при полезности «минус 7».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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