«Северсталь» продлила контракты с Пилипенко и Буреновым

Кирилл Пилипенко и Николай Буренов продлили контракты с «Северсталью».

Срок соглашения нападающего Пилипенко рассчитан на один год, защитника Буренова – на два.

На счету Кирилла Пилипенко 46 (23+23) очков в 47 играх сезона-2024/25.

Николай Буренов набрал 8 (1+7) баллов в 27 матчах при полезности «минус 7».