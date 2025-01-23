Задоров о Маршанде: «Играть с ним одно удовольствие! Забавно наблюдать за тем, как он провоцирует соперников. Раньше он делал это со мной, но теперь мы в одной команде»

Никита Задоров поделился мнением о капитане «Бостона» Брэде Маршанде.

«Маршанд – именно то, чего я ожидал, когда присоединился к команде: мотор, который никогда не останавливается и постоянно заряжает команду энергией.

Я не понимаю, откуда он берет всю эту энергию и как он это делает. Капитан, отец троих детей, главный чирлидер и человек, который приходит на каждую тренировку и работает усерднее всех, кого я когда-либо видел.

Играть с ним одно удовольствие! Очень забавно наблюдать за тем, как он провоцирует соперников, потому что на протяжении многих лет он делал это со мной. Но теперь, когда мы в одной команде, невозможно не смеяться», – сказал защитник «Бостона » Никита Задоров.