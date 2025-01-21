Мэттью Найз, Чарли Койл и Бо Хорват стали звездами дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Айлендерс» Бо Хорват , забросивший две шайбы в матче с «Коламбусом» (3:1).

Вторая звезда – нападающий «Бостона» Чарли Койл . В его активе 3 (2+1) очка в игре с «Сан-Хосе» (6:3).

Первая звезда – форвард «Торонто» Мэттью Найз с 3 (2+1) очками в матче против «Тампы» (5:3).