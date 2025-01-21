Найз и Койл с 2+1, Хорват с дублем – звезды дня в НХЛ
Мэттью Найз, Чарли Койл и Бо Хорват стали звездами дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Айлендерс» Бо Хорват, забросивший две шайбы в матче с «Коламбусом» (3:1).
Вторая звезда – нападающий «Бостона» Чарли Койл. В его активе 3 (2+1) очка в игре с «Сан-Хосе» (6:3).
Первая звезда – форвард «Торонто» Мэттью Найз с 3 (2+1) очками в матче против «Тампы» (5:3).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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