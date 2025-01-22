Никита Задоров: «В «Бостоне» никто не смотрит на мои очки. Мне сказали: «Твоя работа – выходить против лучших хоккеистов. Они должны ненавидеть играть против тебя»

Никита Задоров рассказал о своей роли в «Бостоне».

Защитник перешел в клуб из «Ванкувера» в июле 2024 года, подписав контракт на 6 лет и 30 млн долларов (кэпхит – 5 млн).

В нынешнем сезоне Задоров провел 48 матчей и набрал 11 (2+9) очков при полезности «плюс 9».

«Здесь никто даже не смотрит на мои очки. Меня подписали не для того, чтобы я забивал голы или отдавал передачи.

Да, в прошлогоднем плей-офф мне повезло, шайбы залетали с невероятных углов. Но большое влияние на уровень интереса команд ко мне в межсезонье оказала именно моя игра в целом, а не голы в плей-офф Кубка Стэнли.

Когда я говорил с руководством о том, почему они подписали со мной контракт, они сказали: «Мы видели, как ты играешь в плей-офф, и мы думаем, что ты можешь делать это каждый вечер. Наша работа – выжать из тебя это».

Они сказали мне: «Твоя работа – играть против лучших хоккеистов, выигрывать у них все поединки. И самое главное – они должны ненавидеть играть против тебя». Вот почему я здесь», – сказал защитник «Бостона » Никита Задоров .