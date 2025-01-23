«Нью-Джерси» прервал серию из 4 поражений, победив «Бостон». «Девилс» идут 3-ми в дивизионе

Серию из 4 поражений «Нью-Джерси» прервалась.

«Девилс» победили «Бостон » (5:1) и после 50 матчей с 60 очками занимают в Столичном дивизионе третье место.

«Брюинс» после 49 игр с 52 баллами идут в Атлантическом дивизионе шестыми.