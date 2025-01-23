«Нью-Джерси» прервал серию из 4 поражений, победив «Бостон». «Девилс» идут 3-ми в дивизионе
Серию из 4 поражений «Нью-Джерси» прервалась.
«Девилс» победили «Бостон» (5:1) и после 50 матчей с 60 очками занимают в Столичном дивизионе третье место.
«Брюинс» после 49 игр с 52 баллами идут в Атлантическом дивизионе шестыми.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем