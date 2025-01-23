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  • Педан о хите Красковского: «Это не балет, а хоккей. Иногда нужно на себя принять прием, чтобы вывести шайбу из зоны. Нет желания отомстить. Такие силовые – нормальная вещь»
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Педан о хите Красковского: «Это не балет, а хоккей. Иногда нужно на себя принять прием, чтобы вывести шайбу из зоны. Нет желания отомстить. Такие силовые – нормальная вещь»

Андрей Педан подвел итоги матча с «Локомотивом» (5:2).

– Андрей, поздравляю с важной победой! Какие испытаете эмоции?

– Знаете, больше двух очков нам все равно не дадут. Отлично, что выиграли. Был нужный командный рисунок и характер.

Самое позитивное то, что мы забросили пять шайб в ворота «Локомотива», а это очень непросто. 

– В концовке встречи против вас провели серьезный силовой прием. Насколько болезненным он для вас оказался? Может быть, вы не привыкли, что при ваших габаритах против вас играют настолько жестко?

– Это же не балет, это хоккей. Иногда где-то нужно на себя принять прием, чтобы вывести шайбу из зоны. Нет желания отомстить или обиды. Мыслей вроде: «Все, я побежал мстить» тоже не замечал.

Где-то ты сыграл жестко, где-то против тебя – это нормально. Но посмотрите: в «Локомотиве» ребята тоже не «метр с кепкой». Такие силовые – нормальная вещь. Я не помню, кто меня так встретил, но это был хороший силовой прием.

– Это был Павел Красковский.

– Запомню – смеясь сказал защитник СКА Андрей Педан.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Охтинский пресс-центр
logoАндрей Педан
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoПавел Красковский
logoСКА
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