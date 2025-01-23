Маккиннон набрал очки в 5-м матче подряд. Он возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с 19+56 в 49 играх

Нэтан Маккиннон увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 4 очков.

Нападающий «Колорадо » забил гол в матче против «Виннипега» (2:3 ОТ).

Он продлил свою результативную серию до 5 игр.

Всего на счету Нэтана Маккиннона теперь 75 (19+56) очков в 49 матчах сезона. Он возглавляет гонку бомбардиров НХЛ .

Второе место занимает форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (71 очко), третье – нападающий «Тампы» Никита Кучеров (70).