Варламов, Маккиннон, Сакик, Макар, Ландескуг, Форсберг – в символической сборной «Колорадо» за 25 лет

Семен Варламов включен в символическую сборную «Колорадо» за последние 25 лет.

Вместе с ним во вторую команду попали нападающие Милан Гейдук , Габриэль Ландескуг и Микко Рантанен , а также защитники Роб Блэйк и Эрик Джонсон .

В первую символическую сборную «Колорадо» вошли форварды Петер Форсберг , Нэтан Маккиннон и Джо Сакик , защитники Адам Фут и Кэйл Макар, а также голкипер Патрик Руа.

Варламов лидирует среди вратарей «Колорадо » по количеству сыгранных матчей (389), побед (183) и матчей на ноль (21) за четверть века.