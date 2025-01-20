Варламов, Маккиннон, Сакик, Макар, Ландескуг, Форсберг – в символической сборной «Колорадо» за 25 лет
Семен Варламов включен в символическую сборную «Колорадо» за последние 25 лет.
Вместе с ним во вторую команду попали нападающие Милан Гейдук, Габриэль Ландескуг и Микко Рантанен, а также защитники Роб Блэйк и Эрик Джонсон.
В первую символическую сборную «Колорадо» вошли форварды Петер Форсберг, Нэтан Маккиннон и Джо Сакик, защитники Адам Фут и Кэйл Макар, а также голкипер Патрик Руа.
Варламов лидирует среди вратарей «Колорадо» по количеству сыгранных матчей (389), побед (183) и матчей на ноль (21) за четверть века.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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